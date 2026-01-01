正月は子どもが祖父母や親戚からお年玉をもらう機会が増えます。子どもがもらったお年玉を親が預かるケースは珍しくありませんが、中には親が無断でお年玉を遊興費に使ってしまったり、教育費に充てたりするケースもあるようです。この場合、親が法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。無断で使用したお年玉の返還義務について、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。【豆知識】親が子どもの「お年玉」預かり無