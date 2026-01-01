広島アグリネットファームは、三原市佐木島にある自社農場で栽培した「スイートルビートマト」を、2025年11月24日より順次出荷開始。「第1回全国ミニトマト選手権」で金賞を受賞した、糖度8度以上の濃厚な甘さと柔らかさが魅力のトマトが登場します。 広島アグリネットファーム「スイートルビートマト」 発売日：2025年11月24日(月)より順次販売場所：フレスタ上天満店 ※順次、展開店舗を拡大予定品種：フルティ