「OZaKKa(オザッカ)」は、ぬいぐるみを持ち歩くためのおくるみ型キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の新デザインを、2026年1月より順次発売！累計5,000点以上を売り上げる人気シリーズに、ユーザーからの要望が多かった「たべもの」や「ブーケ」をモチーフにした全7種の新柄が仲間入りです。 OZaKKa「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」新デザイン 先行予約開始日：2025年12月24日(水)（OZaKKa公式