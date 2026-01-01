2026年は午年（うまどし）。過去の午年の天気を振り返ってみると、そこには「穏やかな放牧地の風景」とはかけ離れた、まるで荒れ狂う暴れ馬のような気象災害の数々が記録されていました。来たるべき午年は果たしてどのような空模様となるのでしょうか？（アーカイブマネジメント部萩原喬子）【写真を見る】「転覆した洞爺丸」1954年（昭和29年）1954年（昭和29年／午年）現代の防災へつながる「原点」1954年（昭和29年）は、日本