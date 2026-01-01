ウクライナ戦争の和平をめぐって「米国」と「欧州」が対立している。即時に停戦をもたらすべく“ロシア寄り”の和平案をウクライナに強いる「米国」が「悪＝非常識」で、米国に抵抗する「欧州」が「善＝良識的」だ、というのが西側の主要メディアの論調だ。【画像】10万部超のトッド氏の著作『西洋の敗北』だが、フランスの歴史人口学者・家族人類学者のエマニュエル・トッド氏と作家・元外務省主任分析官の佐藤優氏によれば、