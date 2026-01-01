¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿»³ËÜ¡£¤½¤Î¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿É½¾ð¤¬½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤Ã¤¿(C)Getty Images¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè7Àï¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬9²ó°ì»à¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò²¼¤·¡¢µåÃÄ½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»³ËÜÍ³¿­¤À¡£Á°Æü¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤«¤éÃæ0Æü¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢±äÄ¹Àï¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿°ÛÎã¤ÎÏ¢Åê¤Ï¡¢·ÀÌó¸ò¾Ä¤ÎËö