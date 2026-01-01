正月に親族が集まると、先祖について、「〇〇という地域で農家をしていたらしい」「母方の先祖に武士がいたみたい」といった話題が出ることがある。あるいは、NHKの『ファミリーヒストリー』などの番組をきっかけに、先祖に思いをはせる人もいるだろう。【写真】巻物や掛軸、冊子にして保存可能！面白い“家系図”の世界「こういう家族のルーツへの興味は海外の人にもあるんですよ。例えば移民の国アメリカでも、家系図のような