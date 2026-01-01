元TOKIOの松岡昌宏(48)が1日に自身が立ち上げた「株式会社MMsun」の公式サイトを開設した。また公式インスタグラムも立ち上げた。同公式サイトに「代表取締役松岡昌宏」として「株式会社MMsun始動のお知らせ」をアップ。「この度、2026年1月1日より『株式会社MMsun』を設立し、業務を開始いたしましたことをご報告申し上げます。新たな一歩を踏み出す株式会社MMsunに、今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますよう、心より