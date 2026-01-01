歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）と、娘のぼたんさん（14）、息子の新之助さん（12）にインタビュー。3人は、1月3日から新橋演舞場で始まる『初春大歌舞伎』（1月27日まで）に出演します。昼の部では團十郎さんが『熊谷陣屋』に出演し、夜の部では『児雷也豪傑譚話』に團十郎さんとぼたんさんが出演。さらに夜の部『春興鏡獅子』では、新之助さんが加わり、3人が一緒に舞台に立つということで、その稽古での様子や、公演に向けて