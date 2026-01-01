日本格闘技界の底上げに計り知れないほどの貢献を果たした男といえば、佐伯繁氏（55歳）だ。2001年に総合格闘技団体「DEEP」を立ち上げた名物プロモーターとして知られている。2026年で創設25周年を迎えるにあたって、特別インタビューを敢行した。総合格闘技といえば、大晦日に大々的な興行が行われる「RIZIN」を思い浮かべる人は多いはずだ。実は、その華やかなリングの上で戦うのはDEEPで活躍した選手ばかり。DEEPは単なる一団