識者が予想する箱根駅伝トップ10前編2026年１月２、３日に開催される第102回箱根駅伝。今回は青山学院大、駒澤大、國學院大、早稲田大、中央大が"５強"と言われているが、どんな展開になるのか。識者たちがシード圏内のトップ10を予想した。３連覇を狙う青山学院大の原晋監督（右）と黒田朝日（左）photo by スポニチ/アフロ【"５強"のなかで少しだけ抜き出ているのは駒澤大】■折山淑美（スポーツライター）１位：駒澤大２