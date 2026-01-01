『国宝』だけで満足してはいないか。２０２５年は傑作ばかりの貴重な年だった。プロが薦める選りすぐりの「逸品」を、堪能してほしい。前編記事『河合優実が意中の相手から告白されて…「ツンデレ」ぶりがドラマ史に残った作品【年末年始に一気見したいドラマ20選】）』より続く。『国宝』で注目すべき「演出」とは次に、今年公開された「ベスト映画」を紹介していこう。なんといっても、邦画実写映画として歴代最高興行収入記録