なぜ、アフリカのなかでケニアなのか。誰が連れてくるのか。日本で苦労することは何か。知れば箱根駅伝がもっと面白くなる疑問に答える。箱根駅伝のカギを握るケニア人留学生日本の正月の風物詩といえば、箱根駅伝である。そして、総合優勝やシード権（10位以内）の確保を目論む大学にとってカギを握るのが、長距離大国・ケニアからやってきた留学生ランナーだ。'25年の101回大会では東京国際大2年のリチャード・エティーリがエー