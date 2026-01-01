学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「おせち」はなんの略語？「おせち」はなんの略か知っていますか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「御節供（おせちく）」を略した言葉でした！おせちとは、新年を祝うために重箱に詰められた