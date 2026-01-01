学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「おせち」はなんの略語？「おせち」はなんの略か知っていますか？ヒントは、4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「御節供（おせちく）」を略した言葉でした！おせちとは、新年を祝うために重箱に詰められた
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 本郷奏多 一般女性との結婚報告
- 2. IZAM 吉岡美穂との離婚を発表
- 3. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
- 4. 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”がネットで話題 集中できないファン続出「紅白より有吉さんの指が…」
- 5. 永野芽郁 今はまだ色々と難しい
- 6. 「9mm」かみじょうちひろが脱退
- 7. 声優の楠木ともり 結婚を発表
- 8. Perfume休止へ 1つ「心残り」か
- 9. 緊急搬送の朝倉未来 状況を説明
- 10. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
- 1. 「ラブホ空港」3つの唯一無二
- 2. 男性遺体「動物が食べたのでは」
- 3. 朝食ビュッフェでのNG行為に賛否
- 4. 異臭&肉の色が変 炎上したおせち
- 5. 新宿駅近くで歩道に車 3人が搬送
- 6. 非情な差し押さえも 異例展開に
- 7. 年末ジャンボ宝くじ当せん番号は
- 8. 岩手で最大震度4 津波の心配なし
- 9. ネイリストの女性が死亡 殺人か
- 10. 2026年初日の出 各地時刻まとめ
- 1. 帰省先で寿司カチカチ→家族崩壊
- 2. 高市氏が年頭所感 希望生みだす
- 3. 午年（うまどし）生まれは940万人 新成人は109万人
- 4. 岡山中3行方不明 足取りつかめず
- 5. 首相 公邸で「お化けまだ出ず」
- 6. 元死刑囚と獄中結婚…妻の苦悩
- 7. 衆院選立候補予想者が700人超
- 8. 年金額に女性絶句 納得いかない
- 9. 母子4人死亡事件 父親は憔悴か
- 10. ベロ舐められた4歳女児 不登園に
- 1. ビーバーのダムで約2億の節約に
- 2. ガンジス川の沐浴で日本人放尿か
- 3. 台湾統一妨げられない 習近平氏
- 4. 「注射おばさん」出国禁止措置
- 5. 壁画修復「失敗」話題 女性死去
- 6. 習近平氏 新年に重要な「挨拶」
- 7. ケネディ氏の孫 35歳で亡くなる
- 8. FA-50の改修 米の姿勢が影響か
- 9. 中国「日本軍服」を取り締まる法
- 10. サムスンらへ「一時救済」の訳
- 1. トヨタで退職者絶えぬ理由 TOP3
- 2. 新卒でJAに入社→9カ月で退職
- 3. 大晦日のUber 20km超案件が多発
- 4. 初日の出待機させない? PA閉鎖へ
- 5. 人間関係とは無縁「ひとり起業」
- 6. 公務員は退職金がいい 本当か
- 7. サイゼ「1号店」記念館お別れへ
- 8. ひらパー V字回復で生き残った訳
- 9. おせちは筑前煮で高血圧一直線に
- 10. チョコ市場 値頃感失った影響
- 1. 次期フラッグシップスマホ「Galaxy S26 Ultra」が日本で発売へ！メーカー版とNTTドコモ版、au版、SoftBank版、楽天モバイル版が認証通過
- 2. 「あけおめメッセージ」のコツ
- 3. KDDI社長「夢中に挑戦できる」
- 4. スマホの実売台数ランキング
- 5. レンズ一体型LUMIX TZ99の魅力
- 6. ギズモード編集部が選ぶ2025年の｢ベストエンタメ｣
- 7. 今週の秋葉原情報(番外編) - 2026年の初売り情報、メモリ高騰の中でお得な特価品を見逃すな！
- 8. 今週の秋葉原情報 - あの″マイクラ風″簡易水冷が発売に、ROGやGODLIKEの限定記念モデルも
- 9. [山根康宏の「言っチャイナよ」] ファーウェイからフラッグシップモデルや薄型Airなど7機種が登場
- 10. 冬休み中にクリアまで行けるゲーム3選
- 11. 無意識に同意→個情が筒抜けに?
- 12. 「アーク 新春初売セール 2026」が1月1日開始、初売り限定BTOパソコンも台数限定販売
- 13. 富士フイルム、「フジノン映像機器 内覧会2017」を開催。NABで発表された4K Premierシリーズの新製品を中心とした展示
- 14. 買ってよかった「おうち洗車を快適にしてくれる高圧洗浄機」3選
- 15. フォルダブルスマホ「motorola razr 50 ultra」の日本向けメーカー版にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
- 16. マガジンハウス 西田善太氏「プリント、Web、SNS、映像、すべてを使って届ける力を強くする」
- 17. ソフトバンクG、OpenAIへの225億ドル追加出資完了
- 18. 年頭所感2026：NTT 島田社長
- 19. AnkerのACアダプターをバラバラに分解、玉石混交のACアダプターでも「良品」はこうなっている
- 20. NTTドコモがネットワーク戦略説明会を開催！一部混雑エリアで通信速度が低下する問題は瞬速5Gを活用するなどで今夏までに解消めざす
- 1. 救急搬送の朝倉未来 精密検査
- 2. 痛々しい姿でRIZINに…引退危機
- 3. 朝倉未来が失神TKO負け 担架搬送
- 4. 阪神打撃投手に転身へ 現役引退の元ロッテ・西村天裕「またグラウンドでお会いできます！」
- 5. マエケンに内部情報筒抜けだった
- 6. 置き石マーキング 被害額1350万
- 7. 3連覇中の卓球・早田ひなが報告
- 8. 箱根駅伝 駒大は主力を補欠に
- 9. 片岡氏 中村奨成は「群を抜く」
- 10. 米紙「25年間で最高の選手」
- 1. 本郷奏多 一般女性との結婚報告
- 2. IZAM 吉岡美穂との離婚を発表
- 3. 元なでしこ「性別を変更」し結婚
- 4. 【紅白】有吉弘行の“あのポーズ”がネットで話題 集中できないファン続出「紅白より有吉さんの指が…」
- 5. 永野芽郁 今はまだ色々と難しい
- 6. 「9mm」かみじょうちひろが脱退
- 7. 声優の楠木ともり 結婚を発表
- 8. Perfume休止へ 1つ「心残り」か
- 9. 矢沢永吉 紅白出演後に驚き行動
- 10. 松井珠理奈 辻本達規と結婚報道
- 1. 無印良品の大人きれいめコーデ
- 2. ワークマンの「あったかパンツ」
- 3. GU 大人の高見えロングコート
- 4. 誰もが声漏らす芸術的なスイーツ
- 5. 結婚遅くなるほど高望みに…指摘
- 6. 妊活巡りすれ違いの果てした答え
- 7. ビアードパパ「贅沢いちご」登場
- 8. 片思いの男性に突き刺さるLINE
- 9. 苺が主役 期間限定スイーツ
- 10. セブンマニアが驚く新作スイーツ