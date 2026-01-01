2024年の元日、能登半島を襲った大震災から2年が経過した。災害関連死とされた死者の人数は698人（2025年12月25日現在）を数え、近く700人を越す見込みとの報道も。多くの被災者がいまだに元の生活に戻れていない現状もある。【写真】大間さんが撮影した妻と子供3人の写真ほか、地震発生当初の被害状況2024年1月1日、石川県珠洲市仁江町にある妻の実家で被災した石川県警の警察官・大間圭介さん（43）は、裏山の土砂崩れが家を