10キロも体重が落ちてしまったいまや何をやっても上手くいかないフジテレビだが、同局の未来を一身に託されることになったと話題なのが俳優の織田裕二（58歳）だ。今年10月に公開予定の映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の公開が決まったことを受け、気の早い局幹部らは数百億円規模の収益が見込めるとソロバンを弾いている。さらに映画が大ヒットした暁には、地上波での連続ドラマシリーズ復活も視野に入れているという。このような雰