新年快楽！2026（令和8）年丙午（ひのえうま）の正月、明けましておめでとうございます。2010年に「現代ビジネス連載第1号」として始めた本連載も16年目、第817回を迎えました。2026年も「日本で一番読まれる中国コラム」の名に恥じぬよう、中国及び東アジアを多角的に深く掘り下げて参ります。引き続きのご愛読を、よろしくお願いいたします。本年第1弾は、2026年の東アジアに起こる可能性がある「5つの激震」を、大胆に予測し