【1日（木）全国天気】ポイント・正月寒波襲来・北日本や北陸は大雪警戒・全国的に厳しい寒さ・北日本は極寒・初詣などは万全の防寒対策を元日は、強い寒気が南下するため、日本海側の広い範囲で雪が降るでしょう。特に北日本や北陸は大雪や吹雪となる所もありそうです。2日（金）朝までに予想される雪の量は、いずれも多い所で、北陸70センチ、東北60センチ、北海道50センチ、中国30センチなどとなっていて、その後も雪の量が増え