イメージや感覚では「理解できない、実践できない」ことがゴルフには多々ある。 それらをクリアにした１冊が『ゴルフスイング物理学』だ。「効率よくうまくなれる！」と評判の理論を毎月少しずつ紹介する。 クラブと腕の動かし方に合わせた体幹と下半身の使い方トップとフォローの「顔の向き」 について基本の考え方 顔を捻ると、顔が向いたほうの腕は内旋、回内しやすくなり、顔が向いていないほうの腕