午（うま）年の２０２６年、年男の松山弘平騎手（３５）＝栗東・フリー＝が新年の意気込みを語りました。◇◇−まずは昨年を振り返って。Ｇ１を３つも勝ちましたね「やっぱりＧ１を勝てたというのは、一番大きい出来事だったと思います」−昨年は１２８勝。キャリアハイだった２１年の１３０勝に近い数字となりました「２０年に年間１００勝というのを最初に達成してから、ずっと目標にしています。毎年続けてい