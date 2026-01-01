東京・豊島区のトレーディングカード専門店で2025年12月31日夜、客を装った男3人組がショーケースをたたき割り、約3000万円相当のカードを奪って逃走しました。31日午後8時半過ぎ、豊島区・東池袋にあるトレーディングカードの専門店で、「カードが盗まれた」と従業員から110番通報がありました。警視庁によりますと、客を装って入店した男3人のうち1人がショーケースをハンマーのようなものでたたき割り、止めに入ろうとした従業