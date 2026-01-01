父の死後、母を一人にはできず老人ホームへ。無人になった実家を管理の限界から売却したAさん。しかし、母がふと漏らしたひと言に、「これでよかったのか？」……。親の住処、空き家やお金の問題をどう考えるべきか、50代長男の葛藤から考えます。お正月、自宅に迎えた老母のひと言に「胸が痛い」「母が生きているうちに、実家を売るべきではなかったのかも……」そう語るのは、54歳会社員のAさん。妻と共働きで、大学生と高校生の