財布の紐がゆるみやすくなる年末年始。奮発して外食したり、いつもよりいい総菜を買ったりと、「正月だし」と理由をつけて散財しがち。食卓の豪華さを保ちつつ、食費を抑える方法はないのでしょうか？「買い物のタイミング次第で食費は半額にできますよ」と語るのはFPの岩切健一郎氏。本記事では、「正月の満足感を下げない賢い買い方の極意」を岩切氏に取材しました。「正月だから仕方ない」が食費アップに…「正月はお金がかか