夫婦仲と寝室スタイルにはどのような関係があるのでしょうか。株式会社ベビーカレンダー（東京都渋谷区）が運営する生活総合情報メディア『ヨムーノ』が実施した「夫婦の寝室事情」に関する調査によると、「夫婦円満」と回答した割合は「同じ部屋で寝ている」夫婦が約8割だったのに対して、「違う部屋で寝ている」夫婦は約6割であることがわかりました。【グラフ】同じ部屋で寝るか、別の部屋で寝るか、「夫婦仲」を見る調査は、ヨ