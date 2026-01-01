あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……天秤座今日は何をしてもテンポよく進んでいきそうです。思い通りの展開が続き、やる気もアップ！そんな好調な流れの中で大切にしたいのは、周囲への礼儀と丁寧な所作。あなたの魅力が上品に伝わり、信頼や人気につながる1日となるでしょう。★第2位……水瓶座あなたの考え