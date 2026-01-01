ばん馬に乗れるイベント（昨年の様子、県川崎競馬組合提供）神奈川県川崎競馬組合は１日から４日まで、川崎競馬場（川崎市川崎区）で「正月競馬」を開催する。重賞レース「川崎マイラーズ」（３日）などのレースのほか、家族向けイベントや正月らしいプレゼントで新春気分を盛り上げる。正月競馬は年間で最も来場者が多く、昨年は４日間で４万人が訪れた。川崎競馬にとって新規のファン層を広げる好機だけに、期間中は１階カウ