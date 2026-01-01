新年を迎え、華やかな正月のにぎわいの一方で、暦は静かに次の節目へと進んでいきます。暦の上では、1月5日ごろから二十四節気の「小寒」を迎え、「寒の入り」とも呼ばれる時期に入ります。立春前日まで続く「寒中」の始まりとされ、「小」という字が使われているものの、実際にはこの頃から寒さは一段と厳しくなり、本格的な冬の到来を感じる季節です。古くからこの時期には、寒稽古や味噌・酒の寒仕込みなどが行われてきまし