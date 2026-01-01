2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】双子座（ふたご座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒントラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【双子座（ふたご座）】のあなたの2026年の運勢は……？双子座（ふたご座：5月21日〜6月21日）◆全体運活動的に動いていく運気で、仕事もプライベートも刺激を受けられそうです。