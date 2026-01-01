特集「キャッチ」です。2024年のパリパラリンピック柔道で、金メダルを獲得した福岡県糸島市出身の瀬戸勇次郎選手が今、地元・糸島市の高校で先生として教壇に立っています。社会人1年目の金メダリストの新たな挑戦です。 ■糸島高校・瀬戸勇次郎 教諭（25）「おはようございます。」2025年の春から福岡県立糸島高校で働く瀬戸勇次郎さん（25）。去年のパリパラリンピックで柔道の男子73キロ級に出場し、金メダルを獲得しました