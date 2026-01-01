ドル円、一時１５７円台を試す展開新規失業保険申請件数が雇用の底堅さ示唆する内容＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は買い戻しが優勢となり、１５７円台を試す展開が見られた。朝方発表の米新規失業保険申請件数が雇用の底堅さを示唆する内容となったことで、序盤に買い戻しを強めたものの、１５７円台を回復することなく今年の取引を終了した。 今回の申請件数はクリスマス休暇シーズン前後のデ&#