ＩＭＭ通貨先物１２月２３日主要国通貨円が買い越しに転じる 円1223枚の買い越し 4165枚増加し買い越しに転じる ユーロ159891枚の買い越し 14988枚の買い越し増 ポンド41199枚の売り越し 7299枚の売り越し減 スイスフラン43989枚の売り越し 5082枚の売り越し増 ＩＣＥドル指数4021枚の売り越し 574枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ１２月２３日主要国通貨円の売り越し減少 円82973枚の売り越