ＩＭＭ通貨先物１２月２３日資源国通貨豪ドルの売り越し減少 カナダ55793枚の売り越し 30847枚の売り越し減 豪ドル21598枚の売り越し 297枚の売り越し減 ＮＺドル44034枚の売り越し 4009枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ１２月２３日資源国通貨豪ドルの買い越し増加 カナダ59574枚の売り越し 19399枚の売り越し減 豪ドル40205枚の買い越し 2698枚の買い越し増 ＮＺドル10344枚の売り越し 1662枚の