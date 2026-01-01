全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。年末年始は、家で食べられるラーメンも嬉しい。家にストックしておくと、いざという時にも美味しい一杯が食べられる。今回はケンミン食品から発売されている商品をご紹介したい。ケンミン食品が掲げるスローガンに「すべての人にラーメンを！」という言葉がある。グルテンフリー志向、ヴィーガンなど食の選択肢が多様化する中で、「ラーメンを食べたくても食べられない人