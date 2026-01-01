６人組グループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」が、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「【超大型生配信２０２５→２６】大晦日…ほぼ１２時間やります」を敢行した。１２月３１日の午後２時頃から配信をスタート。間で「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮＪＡＰＡＮ２５／２６」「ＮＨＫ紅白歌合戦」「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮＣＯＮＣＥＲＴ」の出演を挟みながら、約１２時間、配信を続けた。配信のラストは毎年恒例の“リーダー決めじゃんけん”を実施。約