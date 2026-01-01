潜入取材は、いつ正体が露見するかわからない――。これまでユニクロやAmazon、アメリカ大統領選などに潜入してきた横田増生氏の『潜入取材、全手法』は、まさにギリギリを攻める取材の裏側が描かれている。本稿では、『ルポ超高級老人ホーム』などで数々の潜入取材を経験したノンフィクションライター・甚野博則氏と共に、“潜入取材の修羅場”を語り合ってもらう。（企画・構成：ダイヤモンド社書籍編集局工藤佳子）潜入取材