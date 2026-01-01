＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「就職活動『親子の意識のギャップ』はどうなっているのか？」を4回に分けて転載したものです。就活の初めの一歩であり、選考そのものでもあるインターンシップ（※）。大事なイベントでありながら、その実態はさまざまで、どう取り組むべきか悩む場面も多い。アンケート企画第3弾はインターンシップをテーマにオールウェイズ代表・就活コーチの廣瀬泰幸氏に