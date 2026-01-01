【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『Golden SixTONES お正月3時間スペシャル』が、1月1日18時から放送される。 ■ゆるキャラ日韓戦にも大注目 SixTONES憧れの俳優・小栗旬が『GOスト』に初参戦。番組名物「サイズの晩餐」でSixTONESと元日夜からガチンコ勝負。エアホッケーのパックは青いニベア缶に入るのか…？入らないのか？究極2択に答えるはずが、なぜか白熱のエアホッケー戦に発展。さらに、スタジ