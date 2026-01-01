自民党は、選挙に立候補できる「被選挙権年齢」の引き下げに向けた議論を月内にも本格化させる。若い世代の政治参画を促す狙いがある。自民案をまとめて、年内にも与野党で合意した上で、２０２７年春の統一地方選までに引き下げたい考えだ。党政治制度改革本部（本部長＝加藤勝信・前財務相）に新たに作業チームを設けて議論する方向で調整している。衆参両院議員や地方議員、都道府県知事など、選挙ごとに異なる被選挙権年齢