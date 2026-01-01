◇第104回全国高校サッカー選手権大会(2025年12月28日〜2026年1月12日)3735校の頂点を目指す高校サッカー選手権は31日、2回戦の16試合が開催されました。前回大会王者の前橋育英(群馬)などのシード校も2回戦から登場しました。しかしその前橋育英は、神戸弘陵学園(兵庫)相手に1-2で敗戦。連覇の夢は初戦で阻まれる結果となりました。2回戦屈指の好カードとなった青森山田(青森)と大津(熊本)の一戦は、後半に2得点した大津が勝利。