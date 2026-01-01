2026年は午年です。岐阜県美濃加茂市のぎふ清流里山公園に、今年の干支にちなんだ馬の「稲わらアート」が展示されています。農業を通じて地域振興に取り組む「わらアートチームぎふ」が作ったもので、全長6メートル、高さ3.5メートルと実際のサラブレッドよりもやや大きめです。毎年年末に制作し今回が11回目で、秋に集めた稲わらをおよそ2カ月乾燥させてから、1か月ほどかけて完成させました