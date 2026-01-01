いつも愛犬ポチと散歩するのが日課だった、近所のおじいさん。しかし、ポチが亡くなり、おじいさんの姿をパタリと見かけなくなってしまいました。数カ月後、再び1人で歩き始めたおじいさん。その理由とは……？ 友人が、体験談を語ってくれました。 おじいさんと老犬の優しい時間 近所に住むおじいさんの話です。 おじいさんはいつも決まった時間の朝晩、愛犬の柴犬ポチと散歩していました。 私は顔を合わせると「おはようご