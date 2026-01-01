監督としては前回カタール大会に続く2度目のW杯となる日本代表・森保一監督が、2026年のW杯イヤーの幕開けに「FOOTBALL ZONE」に特別メッセージを寄せた。6月に開幕する北中米ワールドカップでは、グループステージでオランダ、チュニジア、欧州プレーオフBの勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）と対戦する。2018年7月に日本代表監督に就任してから7年半、集大成となる本大会への決意を示した。◇