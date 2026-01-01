デベロップは、富山県魚津市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 魚津」を2026年1月24日(土)に開業。「R9 HOTELS GROUP」としては全国で132店舗目、「HOTEL R9 The Yard」シリーズとしては122店舗目の展開となる、フェーズフリーな新しい宿泊施設の登場です。 HOTEL R9 The Yard 魚津  施設名：HOTEL R9 The Yard 魚津(ホテル アールナイン ザ ヤード ウオヅ)施設場所：富山県魚津市釈迦堂1-6-12オープン日：2026