＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほかガールズグループaespaは、体調不良で出場を辞退したNINGNING（23）を除く、KARINA（25）GISSELE（25）WINTER（24）の3人で「Whiplash」をパフォーマンスした。同曲は国内のストリーミング再生が累計1億回を突破したヒット曲。髪の先まで操るようなダンスパフォーマンスで魅了した。NINGNINGをめぐっては、過去のSNS投稿に歴史認識を問う声が集まるなど、物議を醸していた。