「結婚相談所」「裕次郎物語」「金満家族」など独自の感性で新作落語を多数生み出した昔昔亭桃太郎（せきせきてい・ももたろう＝本名・柳澤尚心＝やなぎさわ・たかみ）さんが28日午後0時30分、敗血症のため、都内の病院で亡くなった。80歳。落語芸術協会が31日、発表した。葬儀は近親者のみで終えられた。喪主は妻の柳澤京子（やなぎさわ・きょうこ）さん。素朴な語り口から生まれる世界観が人気で、「寄席の爆笑王」と呼ばれた。