ロイスダールは、2026年のバレンタインに向けた新商品「ハートショコラ」を、2026年1月下旬より全国の店舗で順次発売します。「シック＆エレガンス」をコンセプトに、色とりどりのハートパッケージにこだわりのチョコレートを詰め込んだ、心ときめくギフトアイテムです。 ロイスダール「ハートショコラ」 発売時期：2026年1月下旬より順次販売場所：全国のロイスダール店舗（※一部取り扱いのない店舗あり）価格：