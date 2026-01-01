2代目林家三平（55）が31日、文化放送「長野智子アップデート」に出演し、24日に92歳で亡くなった母海老名香葉子さんに言及した。「『母さん、生んでくれてありがとね』と伝えると、手を握ってくれました。自分から目を閉じて旅立っていきました。感謝を伝えられたので、悲しさはない」と回顧。兄林家正蔵、姉海老名みどり、泰葉も病室に駆けつけたという。この日は初七日。三平は時折、涙声で「父（初代三平さん）が亡くなってど