＜第76回NHK紅白歌合戦＞◇31日◇NHKホールほか特別企画堺正章（79）は99年ソン・フィルトルでの出場以来、26年ぶりの紅白ステージとなった。過去ソロ歌手として紅白に6回出場、司会も3度務めた。司会の有吉弘行から「26年ぶりの出場です」と心境を聞かれると、「年取りましたよ〜、あっはっはっは」と豪快に笑った。綾瀬はるかから「司会の先輩として、私たちの司会は星いくつですか？」と問われると、「星、3つ半です！！」と