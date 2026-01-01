白組で8回目の出場の純烈は、群馬県・草津温泉からの中継で「いい湯だな」を歌唱した。昨年4月に3人体制になって初めての紅白。リーダー酒井一圭（50）が「草津の皆さんと温かいパフォーマンスを届けます」と紹介し、後上翔太（39）も「皆さん、盛り上がっていきましょう」。白川裕二郎（49）は集まった多くの人たちに囲まれ、多くのファンとのハイタッチを楽しんだ。