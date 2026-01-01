実写日本映画興行収入（興収）記録を22年ぶりに更新した「国宝」（李相日監督）の大晦日特別上映会が、都内の歌舞伎座で行われた。主演の吉沢亮（31）は、劇中で演じた歌舞伎俳優・立花喜久雄を思い起こさせる和装で花道を歩いて登場。1年半にわたり、時には死ぬ気で歌舞伎の稽古を積んだだけに「何度も足を運び、学ばせて頂いた歌舞伎座の舞台上からの景色を見せて頂けるとは思ってもみませんでした。光栄でございます」と感激し